Спасатели ВКО помогли девочке снять кольцо с отёкшего пальца

Фото: ДЧС ВКО

В ВКО спасатели помогли девочке снять кольцо с отёкшего пальца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

К спасателям обратились врачи травмпункта. Они не смогли помочь девочке, у которой на отёкшем пальце застряло кольцо. Спасатели сначала попытались снять кольцо с помощью нитки. Когда этот способ не помог, попытались перекусить его кусачками, но и тут ждала неудача. Тогда было принято решение использовать гидравлические кусачки и кольцо было сломано. Медицинская помощь ребёнку не понадобилась.

В ДЧС ВКО советуют: если палец начинает отекать, необходимо незамедлительно снять с него кольцо. Нужно смазать палец маслом, вазелином, кремом или мыльным раствором. Не следует дожидаться, когда отёк станет ещё сильнее. Если снять украшение не удаётся, тогда нужно обратиться к спасателям.