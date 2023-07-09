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ДЧС ВКО Вчера, 23:49
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Вчера, 23:49
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Фото: ДЧС ВКО

Спасатели ВКО помогли девочке снять кольцо с отёкшего пальца

В ВКО спасатели помогли девочке снять кольцо с отёкшего пальца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона. 

К спасателям обратились врачи травмпункта. Они не смогли помочь девочке, у которой на отёкшем пальце застряло кольцо. Спасатели сначала попытались снять кольцо с помощью нитки. Когда этот способ не помог, попытались перекусить его кусачками, но и тут ждала неудача. Тогда было принято решение использовать гидравлические кусачки и кольцо было сломано. Медицинская помощь ребёнку не понадобилась.

В ДЧС ВКО советуют: если палец начинает отекать, необходимо незамедлительно снять с него кольцо. Нужно смазать палец маслом, вазелином, кремом или мыльным раствором. Не следует дожидаться, когда отёк станет ещё сильнее. Если снять украшение не удаётся, тогда нужно обратиться к спасателям.

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Вчера, 23:49
328
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