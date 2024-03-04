Совет ЕЭК разрешил беспошлинный ввоз ряда товаров в Казахстан

На заседании Совета ЕЭК казахстанская делегация во главе с вице-премьером Сериком Жумангариным отстояла продление беспошлинного ввоза в Казахстан отдельных видов сырья для обрабатывающей промышленности. С этого года в периметр тарифных льгот вошли товары, необходимые для электротехнической промышленности страны, передаёт BaigeNews.kz.

Нулевая временная пошлина вместо единого таможенного тарифа в размере 5% на ввоз в Казахстан диоксида титана продлена на два года. Вещество применяется при производстве титановых слитков и сплавов. В Казахстане его единственным потребителем является Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат (УКТМК). Один из крупнейших в мире производителей титана экспортирует свою продукцию, сертифицированную мировыми производителями авиакосмической отрасли, в США, Великобританию, Францию, Германию и другие страны.

В Казахстане диоксид титана не производится, УКТМК приобретает его у зарубежных поставщиков. В 2022 году комбинат вдвое увеличил использование сырья по сравнению с 2021-м годом. Ожидается, что объёмы будут расти, так как на сегодня загрузка завода составляет всего 32% от имеющихся мощностей. Нулевая ставка импортной таможенной пошлины позволит снизить себестоимость готовой продукции и нарастить объёмы производства.

Еще одной мерой поддержки отечественного производителя является принятие Советом ЕЭК нулевой ставки пошлины на ввоз титанового лома. Его использование в качестве сырья существенно увеличивает и удешевляет выпуск готовой продукции. В 2022 году комбинат нарастил потребление титанового лома на 56% в сравнении с 2018-ым. В планах – увеличить объемы ввоза до 600 тонн в 2025-2026 годах.

Большим подспорьем для развития электротехнической промышленности страны станет освобождение от уплаты ввозных пошлин на два года четырёх видов товаров для производства трансформаторов. Шесть казахстанских заводов выпускают свыше 300 видов электротехнической продукции. Их производительность доходит до 32 тысяч штук изделий в год, а загруженность составляет 64% из имеющихся мощностей. Предоставление льготы в виде обнуления таможенной пошлины позволит повысить конкурентоспособность отечественных производителей и увеличить объёмы выпуска экспортоориентированной продукции высокого передела.

Также на два года продлевается беспошлинный ввоз в страну сублимационных чернил. Их используют в легкой промышленности для создания принтов на различных поверхностях – посуде, одежде, сувенирах. Мировой спрос на сублимационные чернила ежегодно растёт благодаря появлению недорогих и качественных принтеров и росту популярности этого бизнеса. В нашей республике объём импорта данной продукции вырос с 289,6 тонны в 2020 году до 394,4 тонны в 2022-м. По прогнозам, производство продукции с использованием принтов будет ежегодно расти на 3%. А нулевая ставка пошлины позволит бизнесу направить высвобожденные средства в основной капитал и увеличить фонд оплаты труда.

Помимо этого на Совете ЕЭК принято решение установить нулевые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении пряжи из джутовых или других текстильных лубяных волокон, а также прутков из оптического стекла.