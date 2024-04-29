Сотрудница детсада била малышей шваброй в Туркестанской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Детские сады Туркестанской области проверяют на безопасность. Прокуроры Келесского района изучили записи камер наблюдения в дошкольных учреждениях и сразу же выявили нарушения, которые стали поводом для возбуждения уголовных дел, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.
В четырёх детских садах сотрудники занимались рукоприкладством. На кадрах видно, как женщина била детей шваброй. Теперь ей грозит до трёх лет лишения свободы.
Сотрудники прокуратуры проверят, как питаются дети и в каких условиях находятся. Надзор, по словам специалистов, позволит оценить реальную ситуацию.
"Мы принимаем все меры для того, чтобы в дошкольных учреждениях соблюдали права детей. Сейчас из 97 детских садов проверено только 6. Полностью проверку завершим через 20 дней. Мы сформировали три группы специалистов", - сообщил прокурор Келесского района Нурлан Ешенкулов.
Самое читаемое
- Нет необходимости менять обвинительный акт в отношении Бишимбаева – брат Нукеновой
- Кибермошенники позвонили актюбинскому следователю
- Бишимбаева и Байжанова не привезли в суд
- Обладательница двухметровой косы из Книги рекордов Гиннесса поделилась секретом длинных волос
- Байжанову предъявили новое обвинение