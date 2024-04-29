Сотрудница детсада била малышей шваброй в Туркестанской области

Детские сады Туркестанской области проверяют на безопасность. Прокуроры Келесского района изучили записи камер наблюдения в дошкольных учреждениях и сразу же выявили нарушения, которые стали поводом для возбуждения уголовных дел, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

В четырёх детских садах сотрудники занимались рукоприкладством. На кадрах видно, как женщина била детей шваброй. Теперь ей грозит до трёх лет лишения свободы.

Сотрудники прокуратуры проверят, как питаются дети и в каких условиях находятся. Надзор, по словам специалистов, позволит оценить реальную ситуацию.