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Сотрудница детсада била малышей шваброй в Туркестанской области

Вчера, 22:47
АВТОР
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baigenews.kz Вчера, 22:47
Вчера, 22:47
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Фото: baigenews.kz

Детские сады Туркестанской области проверяют на безопасность. Прокуроры Келесского района изучили записи камер наблюдения в дошкольных учреждениях и сразу же выявили нарушения, которые стали поводом для возбуждения уголовных дел, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

В четырёх детских садах сотрудники занимались рукоприкладством. На кадрах видно, как женщина била детей шваброй. Теперь ей грозит до трёх лет лишения свободы.

Сотрудники прокуратуры проверят, как питаются дети и в каких условиях находятся. Надзор, по словам специалистов, позволит оценить реальную ситуацию.

"Мы принимаем все меры для того, чтобы в дошкольных учреждениях соблюдали права детей. Сейчас из 97 детских садов проверено только 6. Полностью проверку завершим через 20 дней. Мы сформировали три группы специалистов", - сообщил прокурор Келесского района Нурлан Ешенкулов.

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