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Сотрудников Google лишили столов в офисах
Сотрудников американской компании Google лишили личных рабочих мест — работников попросили делить свои столы и чередовать рабочие дни в офисе с товарищами по столу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.
Новая модель совместного использования столов в офисе начнёт действовать с апреля 2023 года в пяти крупнейших офисах Google в США — Киркленде, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и Саннивейл.
"Большинство сотрудников Google теперь будут делить стол с одним другим сотрудником Google", — говорится во внутреннем документе. По версии авторов идеи, сотрудники будут приходить в разные дни за один и тот же стол.
От работников попросили согласовать даты с товарищем по рабочему столу и начальством, чтобы "обеспечить положительный опыт работы в новой общей среде".
Согласно внутреннему документу, если сотрудник придёт в офис не в оговариваемый день, то у него не будет личного рабочего места.
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