Сотню тысяч мальков спасли из водоема в Атырау
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В водоёме Церковное, расположенном в селе Орлик Индерского района, нерестится частик. Однако им грозило кислородное голодание замор, так как водоем небольшого размера. По этой причине рыбинспекторы вместе с природопользователями выловили порядка ста тысяч мальков и выпустили в реку Урал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".
По словам специалистов Индерской рыбной инспекции, спасенными оказались преимущественно мальки карася и воблы.
"В вылавливании нам помогали сотрудники товариществ "Кызыл-Балык" и "КаспийрыбЕвразия". Дело в том, что водоем Церковное не совсем вместительный. Есть вероятность, что рыбе там будет просто тесно и начнётся кислородное голодание – как следствие замор. Поэтому мы провели такие спасительные для частика мероприятия", – отметили специалисты.
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