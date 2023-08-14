  • 14 Августа, 01:53
  • BAIGENEWS

Сотню тысяч мальков спасли из водоема в Атырау

Сегодня, 01:41
АВТОР
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mgorod.kz Сегодня, 01:41
Сегодня, 01:41
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Фото: mgorod.kz

В водоёме Церковное, расположенном в селе Орлик Индерского района, нерестится частик. Однако им грозило кислородное голодание замор, так как водоем небольшого размера. По этой причине рыбинспекторы вместе с природопользователями выловили порядка ста тысяч мальков и выпустили в реку Урал,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

По словам специалистов Индерской рыбной инспекции, спасенными оказались преимущественно мальки карася и воблы.

"В вылавливании нам помогали сотрудники товариществ "Кызыл-Балык" и "КаспийрыбЕвразия". Дело в том, что водоем Церковное не совсем вместительный. Есть вероятность, что рыбе там будет просто тесно и начнётся кислородное голодание – как следствие замор. Поэтому мы провели такие спасительные для частика мероприятия", – отметили специалисты.

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