Сотни фур застряли на казахстанско-узбекской границе

Фото: almaty.tv

Сотни фур застряли на границе Казахстана и Узбекистана - на таможенном посту в Туркестанской области. Дальнобойщики жалуются, что вынуждены сутками стоять в очереди. Чтобы миновать КПП быстрее других, необходимо доплачивать, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

На трассе вблизи пункта пропуска "Казыгурт" растянулась многокилометровая пробка из фур. Водители грузовиков с товарами пытаются проехать в Узбекистан. Но вынуждены простаивать на казахстанской территории сутками.

"Вчера в 10 часов приехали сюда, и с того времени стоим. В лучшем случае продвинулись, наверное, на 200 метров", - рассказал дальнобойщик из Казахстана Бахт Жиенбаев. "Здесь нет - ни туалетов, ни столовых. Отлучиться не можем. Потому что в любой момент машины начнут двигаться. Так можно потерять очередь. Ничего не остаётся нам, как сидеть и ждать", - возмутился дальнобойщик из Узбекистана Дилмурод Бакиров.

Очередь двигается медленно и только днём, делятся автоперевозчики, а вечером все фуры стоят. По словам водителей, некоторые машины пропускают на границе за отдельную плату. Услуги такие якобы оказывают "толкачи".

"Мы тоже можем заплатить и проехать. Просто нужно же других водителей уважать. Были случаи, когда в фуры с холодильником загружают доски, железо. Потом они каким-то образом делают документы, в которых указывается груз со скоропортящимися продуктами. Так они спокойно заезжают", - отметил дальнобойщик Бахт Жиенбаев.

Скопление большегрузов прокомментировали в местном таможенном органе. Причину объяснили тем, что крупный в регионе пропускной пункт "Капланбек" приостановил работу из-за реконструкции. Поэтому весь грузопоток перенаправлен на три других пункта. Два из них функционируют частично. Поэтому они перегружены, и там постоянные пробки.

"Это естественное явление. Грузопоток с каждым годом увеличивается. Органами госдоходов принимаются все необходимые меры. По согласованию с государственными органами Республики Узбекистан перешли на усиленный режим", - сообщил руководитель отдела областного управления таможенного администрирования ДГД Айдос Кадирбердиев.

Пропускные пункты в регионе, добавили в департаменте, и так перешли на ускоренный процесс таможенного оформления. Ежедневно в одном направлении границу пересекают около 250 транспортных средств. Но это пока не решает проблему со скоплением большегрузов.