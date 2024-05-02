В Астане состоялся показ документального фильма "Мемлекеттің балалары" (Дети государства), рассказывающего о жизни выпускников детского дома, передаёт BaigeNews.kz.

Фильм подготовлен Казахстанским институтом общественного развития при поддержке Министерства культуры и информации РК.

В презентации приняли участие представители научно-исследовательских центров, эксперты по семейной и гендерной политики, активисты и представители СМИ. На церемонии открытия председатель правления Казахстанского института общественного развития Нурбек Матжани подчеркнул важность данного фильма.

"Этот фильм основан на исследованиях, проведённых нашим институтом. Как правило, работы исследовательских центров остаются вне поля зрения широкой аудитории, несмотря на то, что в нашей стране проводится значительное количество полезных исследований. В прошлом году по инициативе министра культуры и информации Аиды Балаевой создан "Консорциум исследовательских организаций сферы семейной, гендерной и демографической политики". Цель этого консорциума заключается в систематизации и продвижении исследований. Презентация фильма осуществлена в рамках деятельности консорциума", - сказал он.

Фильм основан на исследовании Казахстанского института общественного развития "Социальная адаптация и интеграция в обществе воспитанников детских домов", опубликованном в 2022 году. В нём рассматриваются социально-психологические и личностные проблемы детей-сирот, их правовой статус, вопросы образования, трудоустройства и жилья.

Фильм представляет истории четырех выпускников детских домов, демонстрируя их жизнь после выпуска и сложности, с которыми они сталкиваются при адаптации.

"Каждый год около тысячи детей-сирот начинают самостоятельную жизнь в реальном мире. Сегодняшние выпускники сталкиваются с множеством проблем, включая социальную адаптацию, трудности трудоустройства и недостаток информации о доступных ресурсах помощи. В Казахстане проживает 22 081 ребёнок-сирота, из которых 82 процента - социальные сироты, то есть дети, потерявшие родительскую опеку по различным причинам. Этот факт подчёркивает не только необходимость решения проблемы сиротства в стране, но и важность работы над корнями этой проблемы - институтом семьи", - говорится в описании фильма.

Документальный фильм можно посмотреть на YouTube канале Казахстанского института общественного развития.