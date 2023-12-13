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Сообщил, что дома произошло убийство: Пьяного сельчанина оштрафовали в Костанайской области

Сегодня, 14:17
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 14:17
Сегодня, 14:17
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Фото: baigenews.kz

В Костанайской области оштрафовали пьяного сельчанина за ложное сообщение об убийстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

Сообщается, что в дежурную часть Аулиекольского отдела полиции поступил звонок от жителя села, который сообщил, что у него дома произошло убийство. Прибывшие на место полицейские поняли, что вызов был ложным.

31-летнего звонившего мужчину они направили на медосвидетельствование. Оно установило, что у него средняя степень алкогольного опьянения.

"За преднамеренный звонок в специальную службу в отношении звонившего возбуждено административное производство по статье 438 КоАП РК "Заведомо ложный вызов специальных служб".  Ему вынесен штраф в размере 30 МРП", – рассказал первый заместитель начальника ДП Костанайской области Алексей Милюк.

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