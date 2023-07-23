Сократить прогулки советуют жителям столицы и ещё трёх городов в воскресенье

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По прогнозам "Казгидромета" неблагоприятные метеоусловия 23 июля ожидаются Алматы, Актобе и Атырау, а ночью — в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Специалисты отмечают, что в погодные условия в воскресенье в этих городах будут способствовать ухудшению качества атмосфеного воздуха.

Метеорологические условия в Атырау будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города, но в целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

В Атырау малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21-23 тепла, днём сильная жара 35-37 градусов.

23 июля и ночью 24 июля метеорологические условия в Актобе и Алматы будут способствовать накоплению веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

В Актобе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17, днём 26-28 тепла.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 23-25 тепла, днём сильная жара 35-37 градусов.

Ночью метеорологические условия в столице будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. Ночью в Астане переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха 13-15 тепла.

Жителям этих городов специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, ранее "Казгидромет" дал прогноз погоды на воскресенье.