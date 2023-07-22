Дожди, шквал и аномальная жара: каким будет воскресенье для казахстанцев

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По прогнозам "Казгидромета", на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, градом и шквалом. Лишь на юге, западе, северо-востоке, в центре РК погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, ночью и утром на северо-западе – туман, передаёт BaigeNews.kz.

Днем в Жамбылской, Мангыстауской, Атырауской, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской областях, области Жетысу, на юге Карагандинской, Абайской, Актюбинской, Костанайской областях, области Улытау ожидается сильная жара 35-41 градусов.

На большей части Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, в областях Улытау, Жетысу, Абай, в центре, на востоке Кызылординской, на юге Павлодарской, на юго-востоке Актюбинской, на северо-западе, юге, в центре Мангистауской, на западе Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской, Северо-Казахстанской, на юге Костанайской, Атырауской, на юге, севере, востоке Акмолинской областей сохраняется высокая пожарная опасность.

Днём в горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер северо-восточный в районе Алкольских озер порывы 15-20 метров. Днём на большей части области сохраняется сильная жара 35-37 градусов. В Талдыкоргане днём сохраняется сильная жара 35-37 градусов.



Днём в Атырауской области сохраняется сильная жара 35-38 градусов.

В Астане днём ожидается гроза.

Ночью на северо-западе Актюбинской области ожидается гроза. Днём на юге области сохраняется сильная жара 36 градусов.

Днём на юге области Улытау сохраняется сильная жара 35-38 градусов.

Утром и днём на западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 метров в секунду. 23 июля на юге, севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау утром и днём ожидается гроза.

Днём на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду. В Петропавловске 23 июля днём ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду.

Днём на юге Карагандинской области сохраняется сильная жара 35 градусов.

В Кызылординской области ожидается ветер северный с переходом на южный днем на юге области 15-20 метров в секунду. Днём на большей части области сильная жара 40-41 градус. 23-25 июля в центре, на востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный днем на юге, в центре области порывы 15-18 метров в секунду.

В центре, на юго-западе области Абай ожидается ветер северный, северо-восточный порывы 15-18 метров в секунду. Днём на юге области сохраняется сильная жара 35 градусов.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Днём на большей части области, в Алматы и Конаеве сохраняется сильная жара 35-39 градусов.

Днём на большей части Мангистауской области сохраняется сильная жара 38-40 градусов. 23 июля на северо-западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау 23 июля сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на большей части, днём на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Днём на севере, востоке области град, шквал. Ночью на юге области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Днём на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. В Костанае ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

23-24 июля днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. 23-25 июля ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 метров в секунду. 23-25 июля днем на большей части области ожидается сильная жара 38-40 градусов. В Таразе 23-25 июля днем ожидается сильная жара 38-40 градусов.

В Туркестанской области ожидается ветер восточный на горных перевалах 15-20 метров в секунду. Днём на большей части области, а также в Туркестане ожидается сильная жара 40 градусов.