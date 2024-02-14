Сокращать разрыв между сельскими и городскими школами начнут по всему Казахстану
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Программу по сокращению разрыва между городскими и сельскими школами "Ауыл мектебі — сапа алаңы" запустят в 2024 году по всему Казахстану, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Министр просвещения Гани Бейсембаев на расширенном заседании Коллегии министерств просвещения, науки и образования сообщил, что проект "Ауыл мектебі — сапа алаңы" был успешно опробирован в Актюбинской области в 2023 году.
"На его основе модернизируется инфраструктура сельских школ, повышается качество педагогических кадров. Данный опыт будет распространён по всей стране уже с этого года", — сказал министр.
По словам главы Минпросвещения, в рамках проекта впервые в этом году РНПЦ "Дарын" организована республиканская предметная олимпиада для учащихся сельских школ. По ее итогам число учащихся сельских школ, занявших призовые места, увеличилось почти в восемь раз.
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