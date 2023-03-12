Собирать кроссоверы сразу двух брендов будут на заводе в Алматы

Фото: ixbt.com/сборочное предприятие Geely в Китае

В Казахстане запустят второй по счёту мультибрендовый автозавод, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ixbt.com.

В акимате Алматы сообщили о создании предприятия, на котором будут собирать кроссоверы двух компаний-конкурентов, Exeed и Geely. Причем объем производства заявлен немалый — 80 тысяч автомобилей в год. Как отмечается, оба этих бренда в Казахстане представляет компания Orbis Auto.

Эта новость пришла всего через несколько месяцев после того, как стало известно о строительстве в Казахстане завода Astana Motors, на котором будут собирать автомобили Haval, Chery и Changan. Мощность этого предприятия составит 90 тыс. автомобилей.

Ну а вообще все идет к тому, что Казахстан в ближайшее время превратится в большой региональный хаб по производству автомобилей. Ведь в стране уже собирают авто Hyundai/Kia и JAC, скоро начнут собирать Jetour, Chevrolet и Volkswagen.

Ранее сообщалось, что производство авто в Казахстане за последний год увеличилось сразу на 22 процента.

По статистике, самый большой объём производства в сфере автомобилестроения приходится на Костанайскую область и Алматы. При этом на экспорт уходит каждая десятая машина.