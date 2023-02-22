Производство авто в Казахстане увеличилось сразу на 22%

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Производство транспортных средств в стране увеличилось сразу на 22%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Отрасль остаётся мощным драйвером машиностроения и в целом реального сектора экономики Казахстана.

Выпуск в секторе автомобилестроения растёт шестой год подряд. Доля автопрома в отрасли машиностроения за январь–декабрь 2022 года составила рекордные 38,6 процента, а в целом в обрабатывающей промышленности — сразу почти 6 процента.

По итогам 12 месяцев 2022 года производство автопрома впервые в истории современного Казахстана заметно превысило в стоимостном выражении триллионный рубеж, составив 1,2 триллиона тенге.

В региональном разрезе самый большой объём производства в сфере автомобилестроения традиционно пришёлся на Костанайскую область и Алматы: 614,2 миллиарда и 454,4 миллиарда тенге соответственно, что в совокупности составляет 89 процента.

Автомобилестроение обеспечивает позитивную динамику развития машиностроения в стране, а также в целом способствует росту показателей в реальном секторе, что не раз отмечали в течение прошлого года в министерстве национальной экономики.

Примечательно, что позитивная динамика в полной мере сохраняется и в текущем году. Так, премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что реальный сектор страны обеспечивает устойчивый рост экономики. Промсектор демонстрирует увеличение производства на 1,5 процента, в том числе в обработке — на 1,6 процента, в машиностроении — более чем на 12 процентов, а непосредственно в автомобилестроении — сразу на 25 процентов.

В натуральном выражении за двенадцать месяцев 2022 года в Казахстане произвели 113,9 тысячи транспортных средств всех типов — почти на 22 процента больше, чем в предыдущем году. Из них 103,3 тысячи составили непосредственно легковые автомобили — сразу на 28,1 процента больше, чем годом ранее.

Также на автозаводах было выпущено 7,8 тысячи грузовых автомобилей, 1,4 тысячи авто для перевозки десяти и более человек и 670 специализированных автомобилей.

Продажи легковых автомобилей выросли именно за счёт роста отечественного производства. Так, за 11 месяцев 2022 года увеличение объёма реализации на внутреннем рынке составило 4,7 процента, при том, что импорт за этот же период просел сразу на 22,9 процента. Рост выпуска легковых авто по итогам января–ноября составил 32,4 процента, до 90,4 тысячи авто, а на экспорт было отправлено 9,3 тысячи авто, то есть каждая десятая машина.