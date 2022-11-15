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akorda.kz Сегодня, 18:23
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Сегодня, 18:23
118
Фото: akorda.kz

Токаев запустил строительство автозавода в Алматы

В рамках рабочей поездки в Алматы Касым-Жомарт Токаев дал старт строительству завода по производству автомобилей марок Changan, Chery, Haval, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президенту представили паспорт проекта и презентовали макет будущего завода для производства автомобилей методом мелкоузловой сборки, который планируется открыть в четвертом квартале 2024 года.

Главу государства проинформировали, что площадь производственных помещений составит более 100 тысяч квадратных метров. Для каждого из трёх автобрендов планируют построить отдельный цех сварки и сборки.

После ввода в эксплуатацию производственные мощности нового завода составят более 90 тысяч автомобилей в год. Общий объём инвестиций составит более 100 миллиардов тенге. На предприятии компании Astana Motors будет создано 2200 рабочих мест.

После ознакомления с проектом глава государства поговорил с работниками завода. 

"Это очень нужный для нашей страны проект. Желаю успеха в его реализации. В этом году во время визита председателя КНР г-на Си Цзиньпина в Казахстан в ходе переговоров мы обсудили в том числе и этот проект. Сегодня мы видим результат – началось его осуществление", – сказал президент.

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#Алматы #президент #авто #завод
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:23
118
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