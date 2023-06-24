Смертность от COVID-19 в мире снизилась на 58% — ВОЗ

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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в период с 22 мая по 18 июня более 1,2 миллиона человек заразились COVID-19 в мире, более 7,1 тысячи скончались, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Anadolu.

Число летальных исходов в отчетный период сократилось на 58 процентов по сравнению с предыдущими 28 днями, количество случаев инфицирования же уменьшилось на 48 процентов.

Всего в мире за четыре недели зарегистрировали 1 210 687 случаев заражения и 7 168 летальных исходов. Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Республике Корея - 363 382. Далее следуют Австралия (135 144), Бразилия (85 987), Франция (71 197) и Сингапур (54 581).

В Бразилии зарегистрировано больше всего смертей от COVID-19 - 978 случаев. Следом идут Испания (729), Россия (526), Австралия (496) и Италия (420).

Напомним, 5 мая глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил об окончании пандемии коронавируса в мире, как глобальной чрезвычайной ситуации.

Позже Минздрав Казахстана подвёл итоги трёх лет пандемиии в стране. Отмечается, что всего в Казахстане в период с 13 марта 2020 года по 5 мая 2023 года зарегистрировано 1 411 883 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Пандемия унесла жизни 13 848 казахстанцев. Кроме того, с 1 августа 2020 года по 5 мая 2023 года зарегистрировано 91 027 случаев заболеваний пневмонией КВИ, от которой умерли 5413 человек.

28 мая Казахстан отменил все постановления главного санврача страны, связанные с ограничениями по СOVID-19.