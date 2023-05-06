Минздрав подвёл итоги трёх лет пандемии коронавируса

Фото: pixabay

После официального объявления ВОЗ о завершении режима чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией COVID-19 в мире, Минздрав РК подвёл итоги трёх лет борьбы с ковидом в стране, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве отметили, что в Казахстане с первых дней объявления пандемии была создана Межведомственная комиссия, где было принято более двух тысяч оперативных и рациональных решений.

Комиссией принимались решения по вопросам охраны и защиты здоровья населения от COVID-19, взаимодействия государственных органов, укрепления инфраструктуры медицинских организаций, закупа лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, изделий и оборудования медицинского назначения, средств индивидуальной защиты, усиления и ослабления ограничительных мер с учетом эпидемиологической ситуации в стране и в мире.

С начала пандемии при Министерстве здравоохранения и при акиматах областей, городов Алматы, Астана, Шымкент созданы Республиканский и оперативные штабы, которые ежедневно координировал работу медицинских организаций по противодействию коронавирусной инфекции.

За период пандемии разработано и принято 83 постановления Главного государственного санитарного врача РК по санитарно-профилактическим и противоэпидемическим мерам по вопросам COVID-19, которые постоянно актуализировались с учетом появления новых вариантов коронавирусной инфекции и знаний о свойствах вируса.

Для оказания своевременной медицинской помощи в городах построены 16 модульных и реконструированы 3 инфекционные больницы, а также введены в эксплуатацию 63 амбулаторно-поликлинические организации.

"В период пандемии была развернула работа 3054 выездных мобильных бригад, которые оказывали медицинскую помощь на дому. Учитывая психоэмоциональную нагрузку, риски, в целях обеспечения социальной поддержки медицинских кадров приняты меры по выплате надбавок медработникам. За весь период пандемии 57 тысяч медработников получили различные ковидные выплаты в размере порядка 285 миллиардов тенге. Благодаря ресурсам системы казахстанского здравоохранения, самоотверженному труду медицинских работников и своевременному проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий по КВИ удалось остановить распространение смертельной инфекции", — сообщили в Минздраве.

Всего в Казахстане в период с 13 марта 2020 года по 5 мая 2023 года зарегистрировано 1 411 883 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Пандемия унесла жизни 13 848 казахстанцев. Кроме того, с 1 августа 2020 года по 5 мая 2023 года

зарегистрировано 91 027 случаев заболеваний пневмонией КВИ, от которой умерли 5413 человек.

Напомним, пандемию COVID-19 ВОЗ объявила 11 марта 2020 года. Она продлилась в итоге 3 года 1 месяц и 24 дня. Вчера глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус официально заявил о завершении режима чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией COVID-19 в мире. Всего от коронавируса погибли 20 миллионов жителей планеты.