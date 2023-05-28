Конец пандемии СOVID-19: Казахстан отменил все "коронавирусные" постановления

Фото: pixabay

В Казахстане официально отменили все постановления главного санврача страны, связанные с ограничениями по СOVID-19, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

"В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения о завершении пандемии COVID-19, стабилизацией эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Казахстане и в мире, отменены постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан, предусматривающие ограничительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией среди населения, в организациях образования, а также проекта "Ashyq", — говорится в собщении Минздрава.

В ведомстве также сообщили, что подписано постановление главного государственного санврача РК №5 от 19 мая 2023 года "Об отмене некоторых постановлений Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан". С полным текстом документа можно ознакомится на сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Однако в Минздраве напомнили, что коронавирусная инфекция в стране не исчезла, и вирус продолжает циркулировать, но учитывая относительно лёгкое течение заболевания, в последующем мониторинг заболеваемости населения будут вести на постоянной основе наряду с другими вирусными инфекциями.

Напомним, 5 мая глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил об окончании пандемии коронавируса в мире, как глобальной чрезвычайной ситуации.

Позже Минздрав Казахстана подвёл итоги трёх лет пандемиии в стране. Отмечается, что всего в Казахстане в период с 13 марта 2020 года по 5 мая 2023 года зарегистрировано 1 411 883 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Пандемия унесла жизни 13 848 казахстанцев. Кроме того, с 1 августа 2020 года по 5 мая 2023 года зарегистрировано 91 027 случаев заболеваний пневмонией КВИ, от которой умерли 5413 человек.