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pixabay.com Сегодня, 20:48
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Сегодня, 20:48
372
Фото: pixabay.com

Пандемии коронавируса конец: глава ВОЗ выступил с заявлением

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил об окончании пандемии коронавируса в мире, передаёт BaigeNews.kz.

"Вчера комитет по чрезвычайным ситуациям #COVID19 собрался в 15-й раз и рекомендовал мне объявить о прекращении чрезвычайного положения в области здравоохранения, вызывающего международную обеспокоенность. Я принял этот совет. С большой надеждой объявляю о завершении COVID-19 как глобальной чрезвычайной ситуации", - написал глава ВОЗ в Instagram.

 
 
 
 
 
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Публикация от Tedros Adhanom Ghebreyesus (@drtedros)

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Сегодня, 20:48
372
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