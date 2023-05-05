Пандемии коронавируса конец: глава ВОЗ выступил с заявлением

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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил об окончании пандемии коронавируса в мире, передаёт BaigeNews.kz.

"Вчера комитет по чрезвычайным ситуациям #COVID19 собрался в 15-й раз и рекомендовал мне объявить о прекращении чрезвычайного положения в области здравоохранения, вызывающего международную обеспокоенность. Я принял этот совет. С большой надеждой объявляю о завершении COVID-19 как глобальной чрезвычайной ситуации", - написал глава ВОЗ в Instagram.