Смертельное ДТП с автобусом: в Алматы судят мужчину, избившего водителя

В Алматы судят мужчину, избившего до потери сознания водителя автобуса. В результате чего погибли три человека, стоящих на остановке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Верховный суд.

"В Алатауском районном суде г.Алматы проходит судебное заседание по уголовному делу в отношении подсудимого, обвиняемого в совершении хулиганства и нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ст.293 ч.1, ст.351 ч.3 УК РК)", - говорится в сообщении.

Напомним, трагедия произошла 22 декабря в 18:15 у 7-й горбольницы в Алматы. В полиции сообщили, что пассажир автобуса 47-го маршрута ударил женщину-водителя, она потеряла сознание и управление над транспортом. Неуправляемый автобус допустил наезд на людей, находившихся возле остановки, а также столкновение с четырьмя транспортными средствами.

Три человека скончались на месте происшествия до приезда врачей. Четверо госпитализированы.