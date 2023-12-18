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Смаилов посетил международную выставку в Москве

Сегодня, 15:07
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t.me/KZgovernment Сегодня, 15:07
Сегодня, 15:07
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Фото: t.me/KZgovernment

В преддверии заседания Совета глав правительств стран СНГ в Москве Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов посетил Международную выставку-форум "Россия", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Так, на стенде Свердловской области представлен совместный проект РК и РФ по производству грузоподъемного оборудования в свободной экономической зоне Северо-Казахстанской области. 

В настоящий момент проведены проектные работы, заложен фундамент, в ноябре 2024 года планируется выпуск опытной партии изделий, в 2025 году – ввод в эксплуатацию.

На стенде Челябинской области презентованы проекты по локализации в Казахстане производства бульдозерной техники и сельскохозяйственных тракторов на гусеницах, а также строительству завода по производству водопроводных и газовых труб.

На стенде Санкт-Петербурга представлены проекты по локализации в Казахстане производства лекарственных препаратов и технической модернизации обогатительных фабрик.

Во время посещения выставки Алихан Смаилов и главы делегаций других стран также ознакомились со стендами республик Татарстан и Башкортостан, Московской области и других регионов.

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