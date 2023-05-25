Слова Токаева о ядерном оружии РФ прокомментировал пресс-секретарь Путина

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Казахстана Касыма-Жомарта Токаева об "одном на двоих" ядерном оружии у РФ и Белоруссии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на iz.ru.

В среду, 24 мая, Токаев в ходе заседания Евразийского экономического форума заявил, что между Россией и Белоруссией настолько высокий уровень интеграции, что даже "ядерное оружие одно на двоих".

"Он (Токаев — Авт.) сказал, что это уникальная ситуация, которая требует особого внимания. Это действительно так, потому что фактически в рамках одной интеграции существует более продвинутая интеграция. Союзное государство России и Белоруссии - на порядок более продвинутая интеграция, чем ЕАЭС. Конечно, это уникальная ситуация в мире", — сказал Песков, комментируя слова лидера Казахстана.

Напомним Касым-Жомарт Токаев вчера выступил на Евразийском экономическом форуме в Москве.