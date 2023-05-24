Мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Токаев

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев выступил на Евразийском экономическом форуме "Евразийская интеграция в многополярном мире". Акорда приводит цитаты из его речи, передаёт BaigeNews.kz.

"Действительно, в 2020 году мы приняли Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. По сути, это была оценка того, что было сделано, и того, что предстоит. Своего рода актуализация целей и задач. Конечно же, принимая во внимание колоссальный географический охват ЕАЭС, развитие инфраструктурной связанности было и остается одним из важнейших приоритетов. Здесь мы работаем сразу на двух уровнях: внутрисоюзном – по линии интеграции стран-участниц в сфере транспорта и коммуникаций, и международном – в рамках реализации международной повестки и развития сотрудничества в сфере транспорта и логистики с третьими странами", - сказал президент Казахстана.

Он отметил, что, принимая во внимание в значительной степени преобразившуюся картину глобальных товарных потоков, сейчас принципиально важно отслеживать и по возможности создавать новые направления во всём регионе.

"На востоке от нас одной из наиболее ярких и масштабных инициатив по построению континентальной стратегической связанности является проект "Пояс и Путь" КНР. Кратно усилился запрос и на торгово-экономическое взаимодействие по линии Север-Юг. Мы, по существу, находимся в центре этих процессов", - заявил Токаев.

По словам главы государства, события прошедшего года вновь наглядно продемонстрировали важность развития транспортного коридора "Север-Юг" как ключевого элемента "новой глобальной логистики".

"Данный меридиональный коридор согласовывается с широтным "Транскаспийским международным транспортным маршрутом". Поэтому мы видим значительную синергию в скоординированном и системном развитии обоих маршрутов. Это не только точка роста для промышленности, транспорта и экономики. Данные маршруты способны в корне поменять уровень взаимодействия и кооперации внутри огромной Евразии", - сказал президент.

По его мнению, крайне важным видится выстраивание эффективного взаимодействия с ключевым политическим и экономическим партнером Союза – Китайской Народной Республикой. Китай одновременно является и крупнейшим грузоотправителем, и крупнейшим клиентом.

"На прошлой неделе у меня состоялся государственный визит в эту страну, в рамках которого мы запустили строительство логистического центра Казахстана в сухом порту Сианя. Мы ожидаем, что данный порт станет основным хабом для отправки прямых контейнерных поездов в Центральную Азию, Европу, Турцию и Иран. Также запланирован запуск железнодорожного сообщения на участке Бахты–Аягоз со строительством отдельного погранперехода в КНР. Здесь мы надеемся на плодотворное сотрудничество с Россией, так как проект существенно сокращает расстояние и сроки доставки товаров в КНР не только из Казахстана, но и из Западной Сибири", - рассказал Токаев.

Президент заявил, что помимо развития физической инфраструктуры, принципиально важно уделять особое внимание созданию мягкой инфраструктуры, то есть цифровизации, упрощению таможенного администрирования и снижению административной нагрузки.