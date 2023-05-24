Даже ядерное оружие одно на двоих - Токаев о союзе Беларуси и России

Фото: akorda.kz

На Евразийском экономическом форуме в Москве президент Казахстана высказался на деликатную тему о союзе Беларуси и России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Есть еще один деликатный момент, так сказать, концептуальная реальность или специфика, которую нам нужно учитывать. Это наличие в рамках Евразийского экономического союза Союзного государства в лице Беларуси и России.

Концептуальная и идеологическая основа этого Союза достаточно серьезная – это взаимное признание исторической общности белорусского и русского народа, признание культурной, языковой, религиозной идентичности, то есть признание наличия одного народа, одного государства.

У нас есть в ЕАЭС Союзное государство, то есть в мировой политической истории создан уникальный прецедент или феномен – создание государства по формуле "Две страны – одно государство" с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством, с единым союзным правительством, с единым союзным парламентом. Я извиняюсь, даже ядерное оружие – одно на двоих сейчас.

Но есть и другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией.