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  • Даже ядерное оружие одно на двоих - Токаев о союзе Беларуси и России
akorda.kz Сегодня, 21:56
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Сегодня, 21:56
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Фото: akorda.kz

Даже ядерное оружие одно на двоих - Токаев о союзе Беларуси и России

На Евразийском экономическом форуме в Москве президент Казахстана высказался на деликатную тему о союзе Беларуси и России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Есть еще один деликатный момент, так сказать, концептуальная реальность или специфика, которую нам нужно учитывать. Это наличие в рамках Евразийского экономического союза Союзного государства в лице Беларуси и России. 

Концептуальная и идеологическая основа этого Союза достаточно серьезная – это взаимное признание исторической общности белорусского и русского народа, признание культурной, языковой, религиозной идентичности, то есть признание наличия одного народа, одного государства. 

У нас есть в ЕАЭС Союзное государство, то есть в мировой политической истории создан уникальный прецедент или феномен – создание государства по формуле "Две страны – одно государство" с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством, с единым союзным правительством, с единым союзным парламентом. Я извиняюсь, даже ядерное оружие – одно на двоих сейчас. 

Но есть и другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией. 

И с этой реальностью нам нужно считаться. Как мы будем работать в этих условиях. Это вопрос концептуальный. Нам нужно, я думаю, на этом экономическом форуме обсудить данную проблему", - сказал Ксым-Жомарт Токаев.

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Сегодня, 21:56
231
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