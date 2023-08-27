  • 27 Августа, 10:14
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Следствие изъяло бортовые самописцы упавшего самолёта Пригожина

Сегодня, 09:24
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Виталий Шустров / ТАСС Сегодня, 09:24
Сегодня, 09:24
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Фото: Виталий Шустров / ТАСС

Бортовые самописцы упавшего в Тверской области самолета Евгения Пригожина изъяты следствием, также изымаются другие предметы и документы, необходимые для установления обстоятельств авиакатастрофы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"Следствием изъяты бортовые самописцы, продолжается детальный осмотр места происшествия. В настоящее время также изымаются предметы и документация, имеющие значение для установления всех обстоятельств авиакатастрофы, будут назначены необходимые судебные экспертизы", — сказали в пресс-службе СК России.

Напомним, трагедия с частным джетом Евгения Пригожина произошла вечером 23 августа при выполнении рейса из столичного аэропорта Шереметьево в Петербург. На борту находились семь пассажиров и три члена экипажа.

Также ранее сообщалось, что на борту воздушного судна находилась единственная женщина — 39-летняя уроженка Казахстана Кристина Распопова (Ядревская).

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