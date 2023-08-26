Уроженка Казахстана находилась на борту разбившегося самолета Евгения Пригожина

Вчера вечером стало известно о крушении частного джета в Тверской области, в списках пассажиров которого числился глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. На борту воздушного судна находилась единственная женщина — 39-летняя Кристина Распопова (Ядревская), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Starhit.ru.