Уроженка Казахстана находилась на борту разбившегося самолета Евгения Пригожина

Кристина — старшая сестра заместителя прокурора города Еманжелинска Челябинской области Евгения Распопова. Оба родились в Казахстане. В свое время девушка приняла решение — покорить столицу России. А недавно переехала в Санкт-Петербург, где работала бортпроводницей в "МНТ Аэро" на частных рейсах. Что касается личной жизни, то, судя по статусу в соцсетях, она находилась в разводе.
"У нее всегда был сильный характер. Она уехала в Москву, чтобы добиваться высот, строить карьеру, пробивная была. Они с братом пошли разными дорогами, общались мало, изредка созванивались, виделись не чаще раза в год, Кристина никогда не приезжала в Челябинск. Он и не знал, что сестра летела на самолете Пригожина. Знал только, что та работает на бизнес-джете, который сдают в аренду всем, кто может это себе позволить", — рассказал источник.