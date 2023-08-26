  • 26 Августа, 06:42
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Уроженка Казахстана находилась на борту разбившегося самолета Евгения Пригожина

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starhit.ru Сегодня, 05:45
Сегодня, 05:45
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Фото: starhit.ru

Вчера вечером стало известно о крушении частного джета в Тверской области, в списках пассажиров которого числился глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. На борту воздушного судна находилась единственная женщина — 39-летняя Кристина Распопова (Ядревская), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Starhit.ru.

Кристина — старшая сестра заместителя прокурора города Еманжелинска Челябинской области Евгения Распопова. Оба родились в Казахстане. В свое время девушка приняла решение — покорить столицу России. А недавно переехала в Санкт-Петербург, где работала бортпроводницей в "МНТ Аэро" на частных рейсах. Что касается личной жизни, то, судя по статусу в соцсетях, она находилась в разводе.

"У нее всегда был сильный характер. Она уехала в Москву, чтобы добиваться высот, строить карьеру, пробивная была. Они с братом пошли разными дорогами, общались мало, изредка созванивались, виделись не чаще раза в год, Кристина никогда не приезжала в Челябинск. Он и не знал, что сестра летела на самолете Пригожина. Знал только, что та работает на бизнес-джете, который сдают в аренду всем, кто может это себе позволить", — рассказал источник.
В день вылета Кристина жаловалась на задержку рейса. Она опубликовала в личном блоге фото, свидетельствующее о готовности к полету: в кадре девушка показала завтрак и полностью собранный чемодан.

Напомним, трагедия с частным джетом Евгения Пригожина произошла вечером 23 августа при выполнении рейса из столичного аэропорта Шереметьево в Петербург. На борту находились семь пассажиров и три члена экипажа.

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