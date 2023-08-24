Росавиация: Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося самолета

Бизнесмен Евгений Пригожин и основатель ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин находились на борту самолета Еmbraer, который разбился в Тверской области. Список, содержащий имена пассажиров, опубликовала Росавиация в своем telegram-канале, передаёт BaigeNews.kz.

"По данным авиакомпании, на борту самолета Embraer-135 (EBM-135BJ) находились следующие пассажиры: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy. Члены экипажа: Levshin Aleksei, командир, Karimov Rustam, второй пилот, Raspopova Kristina, бортпроводник", - говорится в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что полет осуществлялся на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.

Вечером 23 августа МЧС России сообщило, что вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области упал самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Ведомство уточняло, что на борту находились десять человек, из них три члена экипажа, все они погибли.