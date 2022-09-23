"Скоро будем Мозамбику проигрывать". Фанаты сборной Беларуси отреагировали на неудачу в Казахстане

Фото: BaigeNews.kz / Chursinov Artem

После взрыва астанинских трибун от криков фанатов, которые искренне болели за сборную Казахстана в Лиге наций, в Facebook, Twitter, Instagram и Вконтакте появилось множество постов. Болельщики спешили рассказать всему миру об игре, о профессионализме команд, о напряженной атмосфере, царившей во время матча. Впечатлениями от встречи делились и болельщики сборной Беларуси, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Судя по комментариям, фанаты гостей ожидали такого исхода иры - 2:1. Не все верили в победу своей команды, хотя некоторые приехали, чтобы поддержать спортсменов, а кто-то даже болел за сборную со всей своей семьей "с самого детства".

Мы приводим комментарии болельщиков белорусской сборной в паблике "ВКонтакте" "Родны футбол | Футбол Беларусi", где развернулись настоящие баталии после исторического для нашей страны матча, где сборная Казахстана дома обыграла команду Беларуси со счётом 2:1 и вышла в дивизион В Лиги наций.

"Пора футбол переводить полностью на любительский уровень, где игроки будут рабочими, пожарными, милицией, а по вечерам играть в футбол. Смысла от такого профессионального футбола нет никакого". "Казахам просто повезло". "А что, кто-то надеялся, что белорусские футболисты ещё способны выиграть? Есть ощущение, что им реально платят, чтобы они сливали игры. Стыдный стыд..." "Всё, закрывайте сборную реально. Это вообще никуда не годится. Либо тренера такие строят из себя великих, а на деле ничего! Только на словах всех рвут и успехов добиваются". "Заслуженно Казахстан победил". "Уберите этого грёбаного Кондратьева! 13 матчей без побед, не считая товарищеские матчи. Ну это полный... Сколько можно этого тренера держать". "Уровень Беларуси ниже плинтуса, будут теперь с Мальтой и Сан-Марино играть, их уже никто не спасет..." "Казалось бы, совсем недавно Казахстан даже и близко не мог победить, а теперь они просто раскатали белорусов на поле... Дальше будет Лихтенштейн и Сан-Марино, они наших будут драть". "Заслуженно проиграли". "Нынешнее состояние белорусского футбола — это отражение застоя во всех сферах в стране". "Не могу понять, почему Беларусь не отстранят как Россию? Осталось Сан-Марино проиграть". "Так скоро будем Мозамбику проигрывать и странам пятого мира". "Так сборная Беларуси проигрывает всем и везде. Давайте их уже распустим, путь не позорятся".

Накануне сборная Казахстана сотворила сенсацию в Лиге наций, обыграв сборную Беларуси со счётом 2:1, в результате чего вышла в дивизион В. С победой команду поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

25 сентября национальная сборная сыграет в Баку с командой Азербайджана.