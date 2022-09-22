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Baigenews.kz/Артём Чурсинов 22 Сентября, 22:15
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Фото: Baigenews.kz/Артём Чурсинов

Казахстан сотворил историю в Лиге наций

Сборная Казахстана в домашнем матче Лиги наций обыграла команду Беларуси – 2:1, передаёт BaigeNews.kz.

Казахстанцы первыми открыли счёт, гол забил Михаил Габышев. Однако на последних минутах первого тайма сопернику удалось отыграться, очки на табло сравнял Павел Савицкий.

На 79-й минуте встречи Бахтиёр Зайнутдинов с передачи Абата Аймбетова вывел нашу сборную вперёд.

Казахстан впервые обыграл Беларусь и вышел дивизион В.

25 сентября национальная сборная сыграет в Баку с командой Азербайджана.

Матч Казахстан - Беларусь посетили 29 632 зрителя. Стадион "Астана Арена", на котором прошла игра, вмещает 30 тысяч зрителей.

Фото:BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

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#спорт #футбол #Лига наций #сборная Казахстана #Беларусь
Зарина Козова Журналист
22 Сентября, 22:15
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