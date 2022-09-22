open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


twitter.com/TokayevKZ 22 Сентября, 22:31
593
Фото: twitter.com/TokayevKZ

Токаев поздравил сборную Казахстана по футболу с победой

Президент Казахстана поздравил национальную сборную по футболу с победой в матче Лиги наций, передаёт BaigeNews.kz.

"Одержав победу над командой Беларуси, казахстанские футболисты заняли первое место в своей группе Лиги наций. Это большой успех. Поздравляю наших спортсменов и желаю им новых достижений в этом популярном виде спорта!" - написал Глава государства в Twitter.

Напомним, в матче на "Астана Арене" казахстанские футболисты первыми открыли счёт, затем пропустили ответный гол. Точку в игре поставил Бахтиёр Зайнутдинов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#спорт #футбол #Лига наций #сборная Казахстана #Беларусь #Касым-Жомарт Токаев
Журналист
22 Сентября, 22:31
593
Поделитесь:
Наверх