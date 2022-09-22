Токаев поздравил сборную Казахстана по футболу с победой

Фото: twitter.com/TokayevKZ

Президент Казахстана поздравил национальную сборную по футболу с победой в матче Лиги наций, передаёт BaigeNews.kz.

"Одержав победу над командой Беларуси, казахстанские футболисты заняли первое место в своей группе Лиги наций. Это большой успех. Поздравляю наших спортсменов и желаю им новых достижений в этом популярном виде спорта!" - написал Глава государства в Twitter.

Напомним, в матче на "Астана Арене" казахстанские футболисты первыми открыли счёт, затем пропустили ответный гол. Точку в игре поставил Бахтиёр Зайнутдинов.