Скончался ещё один пострадавший после пожара в Атырау
Сегодня, 16:52
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Сегодня, 16:52Сегодня, 16:52
135Фото: azh.kz
Ещё один человек скончался в больнице в результате взрыва газа в жилом доме Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление здравоохранения города.
Трагедия произошла 2 января на улице Кокарна в Атырау. От хлопка газо-воздушной смеси обрушилась стена дома, после чего начался пожар. В тот момент в жилище находились пять членов семьи. Их госпитализировали с обширными ожогами.
По данным пресс-службы областного Управления здравоохранения, утром в реанимации скончался 58-летний мужчина. Известно, что среди пострадавших также были двое детей, младшему из которых всего четыре месяца.
По информации управления, 4 января скончалась женщина 1970 года рождения.
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