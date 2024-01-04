Скончался ещё один пострадавший после пожара в Атырау

Ещё один человек скончался в больнице в результате взрыва газа в жилом доме Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление здравоохранения города.

Трагедия произошла 2 января на улице Кокарна в Атырау. От хлопка газо-воздушной смеси обрушилась стена дома, после чего начался пожар. В тот момент в жилище находились пять членов семьи. Их госпитализировали с обширными ожогами.

По данным пресс-службы областного Управления здравоохранения, утром в реанимации скончался 58-летний мужчина. Известно, что среди пострадавших также были двое детей, младшему из которых всего четыре месяца.

По информации управления, 4 января скончалась женщина 1970 года рождения.