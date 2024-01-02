Частный дом загорелся в Атырау: пять человек попали в реанимацию

Семья пострадали из-за взрыва газа в частном доме в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС города.

По информации ДЧС, взрыв произошел в 11:10 в жилом массиве Кокарна. Пожарные выяснили, что в частном доме произошёл хлопок газо-воздушной смеси, в результате чего загорелся дом площадью 140 квадратных метров.

Члены одной семьи в количестве пяти человек получили ожоги, они были госпитализированы в больницу.

Спасатели локализовали пожар в 12.22. В тушении пожара были задействованы 16 сотрудников и 3 единицы техники.