Частный дом загорелся в Атырау: пять человек попали в реанимацию
Вчера, 22:32
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 22:32Вчера, 22:32
164Фото: дчс Атырау
Семья пострадали из-за взрыва газа в частном доме в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС города.
По информации ДЧС, взрыв произошел в 11:10 в жилом массиве Кокарна. Пожарные выяснили, что в частном доме произошёл хлопок газо-воздушной смеси, в результате чего загорелся дом площадью 140 квадратных метров.
Члены одной семьи в количестве пяти человек получили ожоги, они были госпитализированы в больницу.
Спасатели локализовали пожар в 12.22. В тушении пожара были задействованы 16 сотрудников и 3 единицы техники.
Самое читаемое
- Пойманный за рулём водитель без прав отсудил 500 тысяч тенге
- Димаш Кудайберген в Акорде исполнил гимн Казахстана
- В Казахстане вступили в силу изменения по выплате пенсий и пособий
- Где в Казахстане за новогоднюю ночь не было зарегистрировано ни одного правонарушения
- Боксёрши из Казахстана в 2024 году будут драться с трансгендерами