Взрыв газа в Атырау: Скончался один из пяти пострадавших

В Атырау скончался один из членов семьи, пострадавшей в результате хлопка газовоздушной смеси в жилом массиве Кокарна, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Azh.kz.

Трагедия произошла 2 января. От хлопка обрушилась стена дома и началось возгорание. В тот момент в жилище находились пять человек. Всех их госпитализировали с обширными ожогами.

По данным пресс-службы областного Управления здравоохранения, утром в реанимации скончался 58-летний мужчина. Тяжёлым остаётся состояние ещё четырёх человек, среди которых двое детей, младшему из которых всего четыре месяца.

Взрослые члены семьи получили обширные ожоги 90-95 процентов поверхности тела. Двое малышей находятся в реанимации детской больницы, у обоих 80 процентов ожогов тела.