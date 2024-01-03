Взрыв газа в Атырау: Скончался один из пяти пострадавших
Сегодня, 16:18
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:18Сегодня, 16:18
117Фото: azh.kz
В Атырау скончался один из членов семьи, пострадавшей в результате хлопка газовоздушной смеси в жилом массиве Кокарна, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Azh.kz.
Трагедия произошла 2 января. От хлопка обрушилась стена дома и началось возгорание. В тот момент в жилище находились пять человек. Всех их госпитализировали с обширными ожогами.
По данным пресс-службы областного Управления здравоохранения, утром в реанимации скончался 58-летний мужчина. Тяжёлым остаётся состояние ещё четырёх человек, среди которых двое детей, младшему из которых всего четыре месяца.
Взрослые члены семьи получили обширные ожоги 90-95 процентов поверхности тела. Двое малышей находятся в реанимации детской больницы, у обоих 80 процентов ожогов тела.
Самое читаемое
- Пойманный за рулём водитель без прав отсудил 500 тысяч тенге
- В Казахстане вступили в силу изменения по выплате пенсий и пособий
- "Небесную музыку" предложил прослушать Димаш в начале Нового года
- Поссорились в Новый год: полицейские Степногорска помогли россиянке и её восьмилетней дочери
- Как будут отдыхать казахстанцы в 2024 году