Скончалась казахстанка, пострадавшая в ДТП в Турции
Сегодня, 13:47
255
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:47Сегодня, 13:47
255
255Фото: t.me/turknws
Тело ранее погибшего в происшествии соотечественника уже доставлено в Казахстан.
Скончалась еще одна пострадавшая в аварии в турецкой Алании казахстанка, передаёт BaigeNews.kz.
"На данный момент родственники погибшей находятся в больнице. Им оказывается необходимая помощь. После оформления документов тело будет отправлено в Казахстан", - сообщили в пресс-службе МИД РК.
В ведомстве добавили, что тело ранее погибшего в происшествии соотечественника уже доставлено в Казахстан.
Напомним, авария произошла утром 30 июля. В Алании столкнулись микроавтобус и грузовик. Один из казахстанских туристов скончался в больнице.
Самое читаемое
- Смертельное ДТП с автомобилем Турсынбека Кабатова: в полиции рассказали подробности 08.10.2020 321161
- Астана как центр мира, таможенное трио, законный Елбасы, побег Бакиева — все краски 2010 года. Первая часть 01.10.2021 155132
- Уят-невестка, локомотив-автомат и "ядерный компромат" на главу Казатомпрома — все тот же 2009 год 10.09.2021 83281
- Авто с иностранными номерами массово водворяют на штрафстоянку в Мангистау 21.10.2021 69306
- Регистрировать автомобили в Казахстане будут по новым правилам 24.11.2017 57757