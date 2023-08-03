  • 3 Августа, 14:54
  • BAIGENEWS

Скончалась казахстанка, пострадавшая в ДТП в Турции

Сегодня, 13:47
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t.me/turknws Сегодня, 13:47
255
Сегодня, 13:47
255
Фото: t.me/turknws

Тело ранее погибшего в происшествии соотечественника уже доставлено в Казахстан.

Скончалась еще одна пострадавшая в аварии в турецкой Алании казахстанка, передаёт BaigeNews.kz.

"На данный момент родственники погибшей находятся в больнице. Им оказывается необходимая помощь. После оформления документов тело будет отправлено в Казахстан", - сообщили в пресс-службе МИД РК.

В ведомстве добавили, что тело ранее погибшего в происшествии соотечественника уже доставлено в Казахстан.

Напомним, авария произошла утром 30 июля. В Алании столкнулись микроавтобус и грузовик. Один из казахстанских туристов скончался в больнице.

 
 
 

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