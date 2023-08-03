Скончалась казахстанка, пострадавшая в ДТП в Турции

Тело ранее погибшего в происшествии соотечественника уже доставлено в Казахстан.

Скончалась еще одна пострадавшая в аварии в турецкой Алании казахстанка, передаёт BaigeNews.kz.

"На данный момент родственники погибшей находятся в больнице. Им оказывается необходимая помощь. После оформления документов тело будет отправлено в Казахстан", - сообщили в пресс-службе МИД РК.

В ведомстве добавили, что тело ранее погибшего в происшествии соотечественника уже доставлено в Казахстан.