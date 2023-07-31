Скончался казахстанский турист, госпитализированный после ДТП в Турции

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В МИД РК сообщили, что скончался казахстанский турист, госпитализированный после аварии в Анталье, передаёт Baigenews.kz.



Известно, что умер турист, перенёсший операцию после ДТП в турецкой провинции Анталья.



Официальный представитель МИД Айбек Смадияров сообщил, что пока нет подробной информации о погибшем.

Предполагается, что попавшие в аварию казахстанские туристы прибыли в Турцию из Мангистауской области. По словам дипломата, консул Казахстана занимается вопросом пострадавших.



"Пострадавшие сейчас поправляются. Госпитализированы три человека, но каждый из них находится в отдельной больнице, консул посещал всех троих и узнавал об их состоянии", ― рассказал Смадияров.

Напомним, микроавтобус, перевозивший туристов из Казахстана, столкнулся с грузовиком у города Аланья в турецкой курортной провинции Анталья. Сообщалось о гибели двух человек и 12 пострадавших.