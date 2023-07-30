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ДТП с казахстанскими туристами в Турции: Консул РК отправился в регион
Казахстанский консул немедленно отправился в регион Турции, где попал в аварию микроавтобус, перевозивший туристов из РК. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передаёт BaigeNews.kz.
Известно, что в ДТП погибли два человека, в том числе гид, гражданин Украины. Пострадали 12 человек.
По данным Министерства иностранных дел РК, в автобусе также находились казахстанцы.
"Сегодня утром в Алании на автодороге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и грузовика. В результате столкновения есть пострадавшие. По предварительным данным, в автобусе находились граждане Казахстана", — сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
Для выяснения всех обстоятельств и состояния казахстанцев консул немедленно выехал в регион.
Напомним, по версии полиции, виновником аварии стал водитель микроавтобуса, который врезался в стоявший на перекрёстке грузовик.
На место аварии были направлены скорые, пострадавшим оказана помощь. Люди доставлены в больницы Аланьи и Манавгата. Шестеро из них получили серьёзные травмы.
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