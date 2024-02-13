Скончалась экс-глава Агентства по делам госслужбы Анар Жаилганова
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Ушла из жизни государственный деятель Казахстана, экс-депутат парламента Анар Жаилганова, передаёт BaigeNews.kz.
"На 55-м году жизни скоропостижно скончалась экс-председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Нуралыкызы Жаилганова. Коллектив Агентства выражает глубокие соболезнования родным и близким Анар Нуралыкызы", — говорится в сообщении, опубликованном на странице Агентства Республики Казахстан по делам госслужбы в Facebook.
Анар Жаилганова родилась 10 июля 1969 года в Семее.
Окончила Казахский государственный университет имени Аль-Фараби по специальности "Правоведение" и Высшую школу банковского дела по специальности "Налоги и налогообложение".
В разные годы работала старшим экспертом государственно-правового отдела администрации президента Казахстана, занимала должность судьи Верховного суда Республики Казахстан, советника председателя Верховного суда, а также была членом Конституционного совета.
Анар Жаилганова была депутатом мажилиса VI созыва, членом комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.
В 2019 году Анар Жаилганову назначили на пост председателя Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции.
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