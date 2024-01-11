Сколько заработала Елена Рыбакина за два турнира в 2024 году
Сегодня, 22:09
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Сегодня, 22:09Сегодня, 22:09
59Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (3 место в рейтинге WTA) с начала года выиграла пять матчей подряд и потерпела одно поражение. За это она заработала более 200 тысяч долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
На прошлой неделе лучшая теннисистка Казахстана завоевала титул на турнире в Брисбене (Австралия). Победа принесла ей 220 000 долларов и 500 очков.
11 января Елена вылетела на стадии четвертьфинала из турнира в Аделаиде. Но всё же заработала 24 200 долларов и получила 108 рейтинговых очков.
Суммарно с начала года Рыбакина заработала 244 200 долларов, а также получила 608 рейтинговых очков.
Следующим турниром для казахстанки станет Australian Open.