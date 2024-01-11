Сколько заработала Елена Рыбакина за два турнира в 2024 году

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (3 место в рейтинге WTA) с начала года выиграла пять матчей подряд и потерпела одно поражение. За это она заработала более 200 тысяч долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На прошлой неделе лучшая теннисистка Казахстана завоевала титул на турнире в Брисбене (Австралия). Победа принесла ей 220 000 долларов и 500 очков.

11 января Елена вылетела на стадии четвертьфинала из турнира в Аделаиде. Но всё же заработала 24 200 долларов и получила 108 рейтинговых очков.

Суммарно с начала года Рыбакина заработала 244 200 долларов, а также получила 608 рейтинговых очков.

Следующим турниром для казахстанки станет Australian Open.