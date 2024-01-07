Рыбакина разгромила Соболенко и стала третьей ракеткой мира

Елена Рыбакина уверенно выиграла турнир серии WTA 500 в австралийском Брисбене. В финальном матче казахстанка обыграла белорусскую теннисистку, вторую ракетку мира Арину Соболенко, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Первый сет, который продолжался всего 25 минут, остался за Рыбакиной. Неожиданный для всех разгром - 6:0. Вторую партию Елена выиграла со счетом 6:3.

По ходу турнира Рыбакина обыграла Оливью Гадеки (Австралия), Элисе Мертенс (Бельгия), Анастасию Потапову (Россия) и Линду Носкову (Чехия).

Рыбакина выиграла уже шестой одиночный титул в карьере (2023 WTA 1000 Индиан-Уэллс, WTA 1000 Рим, 2022 Grand Slam Wibledon, 2020 WTA 250 Хобарт и 2019 WTA Бухарест).

Благодаря победе в Брисбене лидер женской сборной Казахстана заработала 220 тысяч долларов США призовых, 500 рейтинговых очков и в обновленном женском мировом рейтинге поднимется на 3-ю строчку.

Ранее сообщалось, что уже в начале игры Рыбакина добилась уникального достижения в финале против Соболенко.