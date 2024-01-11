Елена Рыбакина сенсационно проиграла на турнире в Аделаиде

Казахстанка Елена Рыбакина (3-е место в рейтинге WTA) потерпела первое поражение в 2024 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В 1/4 финала турнира в Аделаиде (Австралия) Рыбакина неожиданно проиграла в двух сетах россиянке Екатерине Александровой (21-е место) - 3:6, 3:6.

Это поражение прервало шестиматчевую победную серию казахстанки: на прошлой неделе она одержала пять побед подряд и выиграла турнир в Брисбене (Австралия), а также добилась одной победы в Аделаиде.

Следующим турниром для Елены Рыбакиной станет Australian Open, где она является одним из фаворитов. Первой соперницей Елены на турнире будет 37-й номер рейтинга WTA Каролина Плишкова из Чехии.