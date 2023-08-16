Сколько получает руководство "Samruk-Kazyna Construction"

Председатель правления "Samruk-Kazyna Construction" Маулен Айманбетов озвучил информацию о заработной плате руководства компании на брифинге в столице, передаёт BaigeNews.kz.

Спикер отметил, что у него есть четыре заместителя и назвал их имена.

"Персонально заместитель по комфортной школе - Амангельды Саттаров. Далее идёт по комфортной школе департамент, директор департамента - Ербол Ахметов. Далее отдел строительства - Абдукерим Ашамов, отдел проектирования - Ануарбек Хаби. Размер моей заработной платы, утверждённой, составляет 1 миллион 800 тысяч тенге без вычетов", - сказал Маулен Айманбетов.

По его словам, заместитель получает 1 миллион 390 тысяч тенге, "чистыми" - 1 миллион 200 тысяч. А руководитель, директор департамента – 940 тысяч тенге.

Ранее глава компании сообщил, что в Казахстане к концу 2024 года будут сданы в эксплуатацию 217 комфортных школ.