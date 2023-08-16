217 комфортных школ построят до конца 2024 года в Казахстане
Сегодня, 12:20
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Сегодня, 12:20Сегодня, 12:20
146Фото: BaigeNews.kz/ Артем Чурсинов
В Казахстане к концу 2024 года будут сданы в эксплуатацию 217 комфортных школ. Об этом сообщил председатель правления Samruk-Kazyna Construction Маулен Айманбетов на брифинге в столице, передаёт BaigeNews.kz.
Как заявил глава компании, в целом, в рамках нацпроекта в течение трёх лет в стране запланировано строительство 369 школ. Таким образом, будут созданы более 738 тысяч ученических мест. Также проект позволит решить проблему аварийных школ и трёхсменного обучения, добавил Маулен Айманбетов.
"Строительство 217 школ начнётся в 2023 году. Это первый этап проекта. Строительство остальных учебных заведений начнётся в 2024 году. 208 из 217 школ будут построены по заказу АО "Самрук-Қазына Констракшн", остальные девять школ будут введены в эксплуатацию в городах Алматы и Астана через механизмы государственно-частного партнерства и закупки готовых объектов", - сообщил глава компании.
На втором этапе проекта, то есть в 2024-2025 годах, планируется построить 152 комфортные школы.
"АО "Самрук-Қазына Констракшн" заключило 167 договоров с подрядчиками на проектирование, строительство, оснащение современным техническим оборудованием, т.е. сдачу школ "под ключ" в рамках первого этапа реализации нацпроекта. Были обнародованы результаты конкурсных процедур в 195 школах. Для девяти школ будет объявлен повторный тендер, а подрядчики четырёх школ будут определены на основе контракта из одного источника. Также по итогам конкурса поступило 28 жалоб, которые в настоящее время находятся на рассмотрении", - отметил Маулен Айманбетов.
Слухи и домыслы о том, что нацпроект простаивает, не соответствуют действительности, заверил спикер.
"Проект реализуется согласно последним принятым директивным срокам строительства. На строительных площадках ведется вынос существующих сетей, топосъемка и геологические изыскания, снятие плодородного слоя, установка камер наблюдения, забивка пробных свай и т.д. Также при поддержке МИО выдают дополнительные земельные участки для правильной посадки и конфигураций школ, а также обеспечения свободного проезда к зданиям с четырёх сторон и достаточного количества парковочных мест", - сказал он.
Глава компании добавил, что параллельно идёт разработка 31 типовых и 6 индивидуальных ПСД по трём сейсмическим и двум климатическим зонам. Перед выдачей заключения, ПСД комфортных школ планируется вынести на всенародное обсуждение. Казахстанцы смогут посмотреть на проекты учебных заведений, дать замечания и внести свои предложения.
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