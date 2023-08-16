217 комфортных школ построят до конца 2024 года в Казахстане

В Казахстане к концу 2024 года будут сданы в эксплуатацию 217 комфортных школ. Об этом сообщил председатель правления Samruk-Kazyna Construction Маулен Айманбетов на брифинге в столице, передаёт BaigeNews.kz

Как заявил глава компании, в целом, в рамках нацпроекта в течение трёх лет в стране запланировано строительство 369 школ. Таким образом, будут созданы более 738 тысяч ученических мест. Также проект позволит решить проблему аварийных школ и трёхсменного обучения, добавил Маулен Айманбетов.

" Строительство 217 школ начнётся в 2023 году. Это первый этап проекта. Строительство остальных учебных заведений начнётся в 2024 году. 208 из 217 школ будут построены по заказу АО " Самрук-Қазына Констракшн " , остальные девять школ будут введены в эксплуатацию в городах Алматы и Астана через механизмы государственно-частного партнерства и закупки готовых объектов ", - сообщил глава компании.

На втором этапе проекта, то есть в 2024-2025 годах, планируется построить 152 комфортные школы.

" АО " Самрук-Қазына Констракшн " заключило 167 договоров с подрядчиками на проектирование, строительство, оснащение современным техническим оборудованием, т.е. сдачу школ " под ключ " в рамках первого этапа реализации нацпроекта. Были обнародованы результаты конкурсных процедур в 195 школах. Для девяти школ будет объявлен повторный тендер, а подрядчики четырёх школ будут определены на основе контракта из одного источника. Также по итогам конкурса поступило 28 жалоб, которые в настоящее время находятся на рассмотрении ", - отметил Маулен Айманбетов.

Слухи и домыслы о том, что нацпроект простаивает, не соответствуют действительности, заверил спикер.

"Проект реализуется согласно последним принятым директивным срокам строительства. На строительных площадках ведется вынос существующих сетей, топосъемка и геологические изыскания, снятие плодородного слоя, установка камер наблюдения, забивка пробных свай и т.д. Также при поддержке МИО выдают дополнительные земельные участки для правильной посадки и конфигураций школ, а также обеспечения свободного проезда к зданиям с четырёх сторон и достаточного количества парковочных мест", - сказал он.