Скандал на АНПЗ: экс-глава завода считает своё увольнение незаконным

Бывший генеральный директор Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) Галымжан Жусанбаев назвал своё увольнение незаконным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

В редакцию "Ак Жайык" пришло заявление от Галымжана Жусанбаева прокурору Атырауской области Бауыржану Жумаканову, в котором первый называет незаконным и необоснованным решение комиссии АО "КазМунайГаз" об освобождении его от должности гендиректора АНПЗ.

По словам Жусанбаева, о решении об освобождении его от должности он узнал через социальные сети. В письме он также указал, что ему было неизвестно о начале проверки и создании комиссии. На само заседание, где это решение было озвучено, Жусанбаев приглашён не был и, соответственно, с протокольным решением не ознакомлен.

Исходя из письма, с 18 февраля 2024 года Жусанбаев находится на амбулаторном лечении и, поскольку решение принято в период его временной нетрудоспособности, действия комиссии и вышестоящего органа он считает незаконными. Он просит прокуратуру провести проверку по его обращению и восстановить его нарушенные права.

На прошлой неделе в соцсетях появилось обращение главного инженера АНПЗ Адилета Шошанбасова и справка о срыве поставки мазута за подписью начальника отдела корпоративной безопасности завода.

Шошанбасов заявил, что гендиректор при взаимодействии с подчинёнными употребляет нецензурную лексику, нанял 15 советников, создал нездоровую обстановку на предприятии.

Сам гендиректор АНПЗ Галымжан Жусанбаев в видеообращении заявил, что ряд сотрудников саботируют деятельность завода, пытаются остановить производство, на них заведены уголовные дела. Он также записал видеообращение к президенту страны.

В "КазМунайГазе" сообщили, что специальная комиссия проведёт детальную проверку на АНПЗ. По результатам работы комиссии Галымжана Жусанбаева и Адилета Шошанбаcова освободили от должностей.

Исполнение обязанностей гендиректора возложено на заместителя гендиректора – технического директора АНПЗ Олега Лызлова до принятия дальнейших решений.