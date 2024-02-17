КМГ сделал заявление на фоне скандала на АНПЗ

На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ) проведут проверку после заявлений в отношении нового гендиректора Галымжана Жусанбаева, передаёт BaigeNews.kz.

"По фактам касательно ситуации на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, изложенным в последних публикациях в соцсетях, АО НК "КазМунайГаз" сообщает, что вся информация принята к изучению. Специальная комиссия в ближайшее время проведёт детальную проверку на предприятии. На текущий момент АНПЗ продолжает работу в штатном режиме, производственный процесс в целом не нарушен", — отмечается в заявлении "КазМунайГаза".

В соцсетях появилось обращение главного инженера АНПЗ Адилета Шошанбасова и справка о срыве поставки мазута за подписью начальника отдела корпоративной безопасности завода А. Касымова.

Шошанбасов заявил, что гендиректор при взаимодействии с подчинёнными употребляет нецензурную лексику, нанял 15 советников, создал нездоровую обстановку на предприятии.

Сам гендиректор АНПЗ Галымжан Жусанбаев записал видеообращение к работникам завода. Он заявил, что ряд сотрудников саботируют деятельность завода, пытаются остановить производство, на них заведены уголовные дела.

"Поэтому у них выхода нет, вас просто пугают", — заявил Галымжан Жусанбаев.