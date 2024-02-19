Гендиректор АНПЗ записал обращение к президенту

Ситуация на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе получила продолжение. Напомним, ранее на заводе разгорелся скандал из-за того что сотрудник АНПЗ Шошанбасов в социальных сетях заявил о срыве поставки мазута и том что якобы руководитель предприятия Жусанбаев создает нездоровую обстановку в коллективе. В ответ на это Галымжан Жусанбаев в видеообращении сообщил о попытках саботирования работы завода несколькими работниками. Теперь он вновь записал обращение но уже адресованное президенту страны, передает BaigeNews.kz.

В обращении он перечислил основные проблемы предприятия. Видеозапись была опубликована в одном из телеграм-каналов.

"Имеет место факт приобретения товаров, работ и услуг по завышенным ценам у группы аффилированных компаний за период с 2020 по 2023 годы на общую сумму, превышающую 150 миллиардов тенге. Указанные закупки проводились с многочисленными нарушениями. Второе, имеются нарушения норм экологического законодательства, выраженные в сверхнормативном хранении кокса и гранулированной серы. Третье, это отсутствие контроля в части учета сжегов и потерь на производстве, что приводит к завышению показателей потерь", - озвучил Галымжан Жусанбаев.

Генеральный директор предприятия заявил о бурной информационной компании против его работы в соцсетях и СМИ. А так же отметил, что с момента своего назначения на заводе произошло несколько чрезвычайных событий.

"Имел место срыв поставки 15 000 тонн мазута в рамках оказания гуманитарной помощи Республике Таджикистан. Отгрузка была начата с опозданием на шесть дней по причине застывания трубной линии мазутопровода вследствие отсутствия организации работ и контроля со стороны курирующих заместителей генерального директора и ответственных инженерно-технических работников. 15 февраля 2024 произошла остановка циркуляционного компрессора на установке ППНГО (прим. - переработки нефти и глубокого обессеривания нефтепродуктов). В ходе предварительного расследования установлен факт многолетней эксплуатации оборудования при недопустимых условиях без осуществления планового ремонта. При этом договор на многолетнее обслуживание и ремонт заключен с поставщиком, являющейся членом группы аффилированных компаний", - добавил гендиректор.

Обращаясь к президенту, Галымжан Жусанбаев попросил о поддержке и содействии в проведении независимого аудита по фактам нарушений. А так же заявил о необходимости принятия мер в отношении отдельных работников, срывающих реализацию производственных планов. Свои действия руководитель предприятия объяснил запретом головной компании "КазМунайГаз" высказывать свою позицию в СМИ.

Напомним, ранее стало известно, что на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе проведут проверку после заявлений в отношении нового гендиректора Галымжана Жусанбаева. В соцсетях появилось обращение главного инженера АНПЗ и справка о срыве поставки мазута за подписью начальника отдела корпоративной безопасности завода.

Инженер заявил, что гендиректор при взаимодействии с подчинёнными употребляет нецензурную лексику, нанял 15 советников и создал нездоровую обстановку на предприятии. Сам гендиректор завода записал видеообращение, в котором заявил, что ряд сотрудников саботируют деятельность предприятия.

Напомним, ранее КМГ сделал заявление на фоне скандала на АНПЗ, отметив что вся информация, которая была озвучена в соцсетях принята к изучению.