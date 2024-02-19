Гендиректора и главного инженера АНПЗ освободили от должностей после скандала

По результатам работы комиссии АО НК "КазМунайГаз" принято решение об освобождении от должностей генерального директора ТОО АНПЗ Галымжана Жусанбаева и заместителя генерального директора – главного инженера Адилета Шошанбаcова, передаёт BaigeNews.kz.

Исполнение обязанностей гендиректора будет возложено на заместителя генерального директора – технического директора ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" Олега Лызлова до принятия дальнейших решений.

Завод продолжает производство и отгрузку нефтепродуктов в штатном режиме.

Ранее в соцсетях появилось обращение главного инженера АНПЗ Адилета Шошанбасова. Он заявил, что гендиректор при взаимодействии с подчинёнными употребляет нецензурную лексику, нанял 15 советников, создал нездоровую обстановку на предприятии.

Гендиректор АНПЗ Галымжан Жусанбаев записал видеообращение к работникам завода. Он заявил, что ряд сотрудников саботируют деятельность завода, пытаются остановить производство, на них заведены уголовные дела.

Спецкомиссия КМГ начала проверку на предприятии.