Ситуация в России: в Воронеже горит нефтебаза

Фото: tass.ru

В Воронеже загорелась нефтебаза. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор области Александр Гусев, передаёт BaigeNews.kz.

"В Воронеже идет тушение горящего резервуара с топливом на нефтебазе на улице Димитрова. На месте работают более 100 пожарных и 30 единиц техники. Жертв, по первым данным, нет", — сообщил Гусев.

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