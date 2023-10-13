Шымкент прославляют новые имена

Жители и уроженцы Шымкента всё чаще становятся героями новостных лент. Горожане побеждают в различных конкурсах, забирают медали на спортивных соревнованиях и прославляют родной край в творческой сфере. С несколькими из новых звёзд встретился корреспондент BaigeNews.kz.

Спортсменка, красавица

15-летняя Виктория Белицкая увлекается не только чтением, но и любит казахские национальные игры. Девочка стала первой чемпионкой мира среди своих сверстников в игре тогызкумалак. Чемпионат по данному виду спорта проходил впервые и смог собрать на одной площадке более 200 представителей из 17 стран.

"В Алматы с 21 по 25 сентября проходил первый чемпионат мира среди школьников (U-15, U-17) по тогызкумалаку. Я участвовала в категории блиц. Это быстрая игра, где отводится по семь минут каждому игроку. В моей категории участвовало 60 девочек в возрасте до 15 лет. Было 11 туров. Из них я проиграла всего лишь одну игру (10 тур) и в последний мы сыграли в ничью. Всё это принесло мне победу на чемпионате мира. Так как это был первый такой турнир, то я первая чемпионка в мире и навсегда вписала своё имя в историю", - с улыбкой сообщила спортсменка.

Борьба была нешуточная. Виктория отмечает, что много лет шла к такому успеху. Ежедневные многочасовые тренировки, терпение и любовь к тогызкумалаку принесли заветную медаль.

"Рада, что смогла победить. Скажу честно, я очень готовилась и все три месяца лета обдумывала, тренировалась, "наигрывала". Благодаря всему этому удалось получить заветное первое место. Тогызкумалак - замечательная игра, она развивает мышление, логику, смекалку, быстрый счёт и помогает мыслить абстрактно. В секцию привела мама, которая была знакома с этой игрой. Проведя один час с тренером и другими учениками, мне захотелось продолжить заниматься. Так я занимаюсь уже шесть лет", - рассказала Вика.

Виктория призналась, что больше всего ей запомнилась первая игра, когда она только начинала свой спортивный путь. Девочка тогда вернулась из соседнего города без призового места, но зато зародился азарт и желание стать лучшей.

"Мой первый турнир проходил в Таразе в 2018 году, я играла со сверстниками из других городов республики. К сожалению, занять место не удалось. Но это были мои первые выездные соревнования, и они мне запомнились навсегда", - рассказала школьница.

Во всём дарование поддерживают её родители, они самые преданные фанаты и болельщики. Вот и на чемпионате мира были рядом с девочкой. Девятикласснице нужно было сыграть 11 туров. По словам Виктории, сложнее всего игра давалась с теми, с кем уже приходилось состязаться. Такие соперники, казалось, знают каждый ход и уже в запасе имеют план, как ухватить победу за хвост.

Вика призывает подрастающее поколение и сверстников обратить внимание на дисциплину и присоединиться к захватывающей игре.

"Быть первой чемпионкой мира волнительно. В тоже время это большая ответственность. Ведь теперь мне придётся ещё больше трудиться и готовиться к предстоящим соревнованиям. Тогызкумалак - это игра, которая определённо приносит удовольствие. Процесс игры насколько увлекательный, что порой не замечаешь, как проходит время. Эта игра дисциплинирует мышление, воспитывает сосредоточенность, развивает память", - подметила спикер.

Работа с Кончаловским

Пока одни шымкентцы блистают на спортивных турнирах, другие - в лентах известных режиссёров. Так уроженец Шымкента Богдан Гудыменко получил приглашение сыграть в сериале у Егора Кончаловского (сына Андрея Кончаловского) "Большой дом". Премьера картины состоялась 28 сентября, фильм уже завоевал сердца зрителей.

Восьмисерийная детективная история рассказывает о реальных расследованиях, которые вели сотрудники Ленинградского управления КГБ в 40-60-е годы прошлого века. Каждая серия - запутанный рассказ, который не просто удерживает зрителя у экранов, но заставляет сочувствовать и ломать голову вместе с героями, а ещё переносит каждого в далёкое прошлое. Сценаристам и режиссёрам были предоставлены эксклюзивные архивные документы, благодаря которым многие из исторических фактов озвучены впервые. Богдан в подробностях рассказал о своём герое и о том, каково это работать с именитым Кончаловским.

"Мой герой - это Виктор Воронов, который, будучи ребёнком в блокадном Ленинграде, стал сиротой. Потом жизнь его знакомит с Михаилом Филипповичем Широковым, и это определяет его последующую жизнь. Это очень классный и интересный опыт, а сниматься у Егора Андреевича - большая ответственность и определённо огромное счастье. Каждый съёмочный день вспоминаю с упоением. Просто невероятная, захватывающая атмосфера на площадке. Могу смело заявить, что фантастическая. Ты ждёшь, когда снова окажешься на площадке. А атмосфера напрямую зависит от режиссёра. Егор Андреевич подсказывал много, при этом был открыт к обсуждению и предложениям. А это самое прекрасное в профессии, как мне кажется, сотворчество", - рассказал парень.

На одной площадке с Богданом работали известные артисты. Политическо-исторический детектив есть сразу на нескольких кино-платформах, поэтому найти его не составит особого труда.

"В фильме главные роли исполнили Виталий Кищенко, Илья Коробко, Карина Разумовская, Сергей Мигицко, Александр Лыков и другие. Две эпизодические роли сыграют режиссёр и один из авторов сценария. Пока сериал есть только на платформах", - поделился артист.

Богдан начинал актёрскую карьеру с театральной студии "Балаганчик" под руководством Игоря Вербицкого в русском-драматическом театре в Шымкенте. Сегодня 31-летний артист работает в театре, который носит имя великой драматической актрисы Веры Комиссаржевской.

В 2022 году шымкентцу торжественно вручили одну из престижных театральных премий "Золотой софит". Молодой человек также отмечает, что это не первая его кинороль, его ещё можно увидеть сразу в нескольких постановках питерского театра.

В объективе звёзды

Богдан Сафавров не выступает на сцене, но о его таланте знает большинство артистов российской эстрады. На фотосессии к уроженцу Шымкента селебрити и модницы выстраиваются в очередь, многие из них даже не догадываются, что скромный парень родом из Казахстана.

Артистка группы "Винтаж" Анна Плетнёва, бывшая солистка "Виагры" Анна Седокова - одни из последних моделей Богдана. Шымкентец отмечает, звёздные клиенты приходят благодаря не рекламе, а обычному "сарафанному радио".

"Никаких рекламных акций я не запускаю, люди просто делятся тем, как побывали у меня на фотосессии, и показывают готовые снимки. Так и приходят новые известные личности на площадку. И я рад дарить им качественные и красивые работы, которые в будущем украшают их страницы", - скромно отмечает герой.

Карьеру фотографа молодой человек начал в России, затем работал на территории ОАЭ, за годы с камерой в его объективе побывала Анастасия Волочкова, Дарья Зотеева известная как Instasamka, Ксения Собчак, Ольга Бузова и Тимоти.

"С казахстанскими звёздами я тоже сотрудничал. В кадре была наша талантливая певица НАZИМА. Ещё была прекрасная Luina. В работе с артистами у меня никогда не возникает сложностей, со всеми нахожу общий язык. А в дальнейшим с некоторыми мы и вовсе дружим", - отметил фотохудожник.

За яркими кадрами к Богдану приходит и популярная поп-артистка известная хитом про "Солнце в Монако" Люся Чеботина. На странице парня можно увидеть снимки Валерии, Ольги Серябкиной и известных фотомоделей. Этой осенью фотограф приехал на Родину и пригласил шымкентцев за красивыми снимками.

"Работаю я не только с известными личностями, но и с обычными горожанами, которые хотят красивые кадры на память. У меня нет никаких менеджеров, я на самом деле обычный парень и с удовольствием отвечаю всем в Instagram. Поэтому достаточно написать о своей творческой идее в @marvilofficial, и я обязательно отвечу", - подсказал молодой человек.

Фотоснимки шымкентца украшали выпуск журнала Cosmopolitan и многих других глянцевых изданий.