Швейцарцы назначили себе ежегодную 13-ю пенсию

Швейцарские избиратели назначили себе на общенациональном референдуме, посвященном уровню жизни пожилых людей, дополнительную месячную пенсию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

Правительство предупредило, что увеличение пенсионных выплат слишком дорого обойдется бюджету, однако почти 60% избирателей сказали на референдуме "да".

Полная ежемесячная государственная пенсия в Швейцарии составляет 2550 евро, но многие говорят, что этого недостаточно для жизни в этой стране. Стоимость жизни в Швейцарии, особенно в таких городах, как Цюрих и Женева, является одной из самых высоких в мире. В частности, взносы на медицинское страхование, которые обязательны для всех, быстро растут, и пожилым людям иногда трудно их выплачивать.

Женщинам, у которых были перерывы в работе, и иммигрантам, у которых нет полного стажа, трудно сводить концы с концами на неполную государственную пенсию. И итоге все больше швейцарцев вынуждены работать после достижения 70-летнего возраста.

Предложение о повышении пенсий исходило от профсоюзов, но против него выступили правительство, парламент и бизнес, завившие, что это стране не по средствам.

Результат референдума был назван "исторической победой пенсионеров" швейцарской ассоциацией Avivo, которая защищает их права. Этот шаг приводит государственную пенсию в соответствие со швейцарской системой заработной платы, которая выплачивается 13 раз в году: работники получают двойную выплату в ноябре.

Эта система была разработана, чтобы помочь людям в преддверии Рождества и ежегодных расчетов по налогам.

Кроме того, на прошедшем референдуме швейцарцы подавляющим большинством голосов отвергли повышение пенсионного возраста с 65 до 66 лет.

Правительство утверждает, что за эти решения налогоплательщикам придется расплачиваться. Однако избиратели, глядя на бурно развивающуюся экономику Швейцарии, успех которой во многом обусловлен их упорным трудом, явно считают, что их страна может себе это позволить.