Штрафы введут для нарушающих сроки модернизации владельцев ТЭЦ

В рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции", призванной снизить износ коммунальной инфраструктуры, прорабатывается введение обязательств со стороны участников рынка по обеспечению прозрачности целевого использования денег, полученных от граждан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минэнерго.

Среди возможных поправок в законы рассматривают возврат контрольных функций уполномоченного органа за целевым использованием средств, полученных в рамках политики "Тариф в обмен на инвестиции". Предусматривается контроль за исполнением ремонтных работ на любых этапах.

Кроме того, планируют установить целевые индикаторы, которые необходимо достичь в рамках вложенных инвестиций (снижение износа, аварийности, снижение удельных расходов условного топлива, улучшение экологических показателей); штрафные санкции в случае не достижения показателей при отсутствии объективных причин; ответственность в случае нецелевого использования средств, в том числе для руководителей предприятий; ответственность подрядных организация за качество выполняемых работ.

"Ведётся работа по усилению энергетического надзора. Увеличен штат инспекторов региональных департаментов на 70 единиц. Для проведения качественных и полноценных проверок прорабатывается вопрос исключения требования Предпринимательского Кодекса на запрет проверки энергообъектов", - сообщили в министерстве.

Для прозрачности и контроля за целевым использованием средств предлагают внедрить трёхэтапный контроль за реализацией инвестиционных соглашений: