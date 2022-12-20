Штрафы на 1,2 миллиарда тенге наложили на операторов связи РК с начала года

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Штрафы на сумму 1,2 миллиарда тенге наложили на операторов связи в Казахстане с начала 2022 года по причине низкой скорости интернета. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

"Штрафной механизм поднял доходы в бюджет. Всего в 2022 году проведена 1051 проверка, выписаны штрафы на сумму миллиард 264 миллиона тенге. Кроме того, в результате штрафа операторы дополнительно установили более 700 базовых станций", - сказал министр на правительственном часе в мажилисе.

Штрафы для операторов связи были увеличены в этом году. Глава МЦРИАП отметил, что прежние размеры штрафов были небольшими и потому не стимулировали операторов связи улучшать качество услуг.

По его словам, в Казахстане в 2027 году уровень подключения широкополосного интернета к домашним сетям достигнет ста процентов, а уровень проникновения технологии 5G по республике составит 75%.

"1673 села с численностью населения более 260 тысяч человек не охвачены широкополосным мобильным интернетом. В целях повышения качества связи мы ежегодно увеличиваем количество базовых станций. Сегодня мы установили около 43 тысяч базовых станций. Это означает, что ежегодно будут запускаться 4 000 новых станций", - сказал Багдат Мусин.

По его данным, в Казахстане из 6 406 населённых пунктов 74% подключены к широкополосному интернету. 1 628 населённых пунктов подключены к 4G, а 3 105 обеспечены технологией 3G.